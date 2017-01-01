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偏鄉掃毒 高市警上山瓦解販毒網絡

警方從林嫌住處起獲毒品。（記者黃建華翻攝）

2017-01-01  11:27

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑大偵七隊今宣布瓦解一個專門在台南、高雄偏鄉或山區販毒集團，逮捕綽號「華仔」的林姓藥頭和7名藥腳，共起獲海洛英2包（毛重共2.42公克）、安非他命4包（毛重共33.78公克）、大麻（毛重共4公克）、吸食器、子彈9顆、毒品壓模機一台、改造槍械工具一組，擴大追查上游毒品來源。

高市刑大偵七隊19分隊日前接獲線報；得知綽號「華仔」之男子，在高雄茂林、屏東高樹、台南仁德等偏鄉或山區販賣毒品，經查證屬實，且出入隨身攜帶槍械，以防毒品交易「黑吃黑」，遂報請屏東地檢署檢察官郭郡欣指揮偵辦。

經分析比對，確定綽號「華仔」係林姓毒品通緝犯（65歲、屏東縣人）曾因毒品槍械案入監服刑，出獄後因販毒利潤豐厚，重操舊業幹起販毒勾當，警方經多日跟監埋伏，昨確定林嫌駕車出現在台南市仁德區德崙路291巷口，見機不可失，一擁而上逮捕林嫌及林姓女友，並在林嫌所駕駛自小客車內及租住處搜索起獲第一、二級毒品及子彈9顆、毒品壓模機、改造槍械工具不法押證物。專案小組並循線在台南市仁德區、高市茂林區、屏東縣里港、高樹區等地逮捕7名「藥腳」。專案小組持續針對販毒上、下游來源擴大偵辦中。

警方起獲改造槍械工具。（記者黃建華翻攝）

警方在台南、高雄、屏東偏鄉或山區逮捕7名藥腳。（記者黃建華翻攝）

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標題：偏鄉掃毒 高市警上山瓦解販毒網絡


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