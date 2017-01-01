違停一整排 雙向道變成單行道惹民怨

2017-01-01 11:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市安樂區樂利三街長期有民眾將車違停在兩側黃線上，有些惡劣的駕駛更直接併排停車，讓雙向道變成單行道。附近住戶行經該路時，都要左閃右閃，擔心撞到路旁的車輛。

林姓住戶表示，國家新城的住戶主要都得靠樂利三街進出，郵局附近一帶生活機能便利，許多店家都開在這，卻也讓貪圖方便的民眾直接將車違規停放在路上，造成用路人不便。多次打電話請警察取締，都只是來鳴笛趕車，未見有積極作為，違停狀況至今從未改善。

林男說，國家新城算是丘陵地，空地大多被拿來蓋房子，早期違停大家都會能體諒，因為車位難尋，但近期附近有蓋新的平面停車場，少說也有50個車位可供臨停，這些沒公德心的車主卻依然故我，將車違停在馬路上，希望警方能加強取締。