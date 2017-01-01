| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
妙齡女遭棄屍案 疑另有男子涉嫌 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 社會

違停一整排 雙向道變成單行道惹民怨

2017-01-01  11:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市安樂區樂利三街長期有民眾將車違停在兩側黃線上，有些惡劣的駕駛更直接併排停車，讓雙向道變成單行道。附近住戶行經該路時，都要左閃右閃，擔心撞到路旁的車輛。

林姓住戶表示，國家新城的住戶主要都得靠樂利三街進出，郵局附近一帶生活機能便利，許多店家都開在這，卻也讓貪圖方便的民眾直接將車違規停放在路上，造成用路人不便。多次打電話請警察取締，都只是來鳴笛趕車，未見有積極作為，違停狀況至今從未改善。

林男說，國家新城算是丘陵地，空地大多被拿來蓋房子，早期違停大家都會能體諒，因為車位難尋，但近期附近有蓋新的平面停車場，少說也有50個車位可供臨停，這些沒公德心的車主卻依然故我，將車違停在馬路上，希望警方能加強取締。

廣告
  • 樂利三街上隨處可見違規併排的車輛，影響道路使用，路旁兩側黃線也都有車輛違規停放。（記者吳昇儒攝）

    樂利三街上隨處可見違規併排的車輛，影響道路使用，路旁兩側黃線也都有車輛違規停放。（記者吳昇儒攝）

  • 樂利三街違停嚴重，連巷內的消防巷道車輛違停一排，萬一發生火警後果不堪設想。（記者吳昇儒攝）

    樂利三街違停嚴重，連巷內的消防巷道車輛違停一排，萬一發生火警後果不堪設想。（記者吳昇儒攝）

  • 林姓男子指出附近就有超過50個車位的停車場，但是違停車主為了自身方便，直接將車停在馬路上讓雙向道變成單行道。（林姓讀者提供）

    林姓男子指出附近就有超過50個車位的停車場，但是違停車主為了自身方便，直接將車停在馬路上讓雙向道變成單行道。（林姓讀者提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 取締 違停
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：違停一整排 雙向道變成單行道惹民怨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.