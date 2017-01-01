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妙齡女遭虐死棄屍嘉縣特區 涉案同居男友被捕

2017-01-01  11:36

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣治特區吉祥三街今天清晨驚傳26歲朱姓女子陳屍出租套樓下騎樓事件，涉嫌行兇的23歲邱姓男子今天上午已被逮捕，正由警方偵訊中。

綜合媒體報導，邱男與朱女在嘉義縣朴子市吉祥三街一處出租套房同居，今天清晨4點多，朱女卻被發現陳屍租住處樓下騎樓，臉部、手部與鼠蹊部有多處嚴重瘀傷，研判遭暴力凌虐致死，邱男則不知去向。

警方今天上午在現場附近超商找到邱男逮捕，邱男一再辯稱朱女身上的傷是他人所為，自己沒有動手，全案正由警方調查處理中。

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  • 嘉義縣治特區吉祥三街清晨驚傳妙齡女子陳屍出租套樓下騎樓案件，警方正追緝涉嫌遺棄的邱姓青年。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣治特區吉祥三街清晨驚傳妙齡女子陳屍出租套樓下騎樓案件，警方正追緝涉嫌遺棄的邱姓青年。（記者蔡宗勳攝）

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