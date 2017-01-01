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東海大學宿舍跨年夜竄火 起火原因調查中

2017-01-01  11:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市私立東海大學一棟2樓的教職員工宿舍，在跨年倒數後不久起火，台中市消防局動員34名消防人員，由第六大隊大隊長潘德倉指揮，進入該棟宿舍內的2樓，確認沒有人員受困傷亡，焚燒面積約兩個房間30平方公尺，起火原因調查中。

上述宿舍是2樓磚造建築物，起火時間是今天凌晨0時14分，火勢在30分鐘內撲滅，起火點位於2樓，起火後的第一時間，宿舍內的人已趕緊撤退，但消防局仍派員進入宿舍內，確認沒有人員受困，亦無人受傷，起火原因進一步釐清中。

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  • 消防局馳抵時，2樓已竄出火舌。（記者張瑞楨翻攝）

    消防局馳抵時，2樓已竄出火舌。（記者張瑞楨翻攝）

  • 消防局約30分鐘撲滅火勢。（記者張瑞楨翻攝）

    消防局約30分鐘撲滅火勢。（記者張瑞楨翻攝）

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