夜店新年持棍鬥毆 台中警方在場照打
2017-01-01 11:08
洪姓男子（白衣）從背後將員警拉開，隨後繼續攻擊倒地的酒客。（翻攝臉書黑色豪門企業）
〔記者何宗翰／台中報導〕台中市南屯區一家夜店今天凌晨散場時，店外發生持棍鬥毆案件，有2名男子持棍攻擊1名黑衣男子，現場守望警力發現後，立即上前勸離，沒想到這2名男子及同夥數人完全不聽勸，一擁而上繼續攻擊這名黑衣男，甚至將員警拉開來繼續打，影片被網友PO上臉書「黑色豪門企業」，稱「2017年第一場架」。
第四警分局表示，1日凌晨3點50分時，有酒客在夜店跨年散場時滋事，伴隨圍觀酒客起哄，現場警力立即制止並通報支援，目前已經查明其中一名打人的洪姓男子有詐欺、公共危險通緝身分，移送法辦，其餘滋事者也已掌握，並陸續傳辦到案中，一定勿枉勿縱。
網友在影片底下留言，「應該不用在意執法過當了，直接開槍了吧」、「警察真難當⋯這時候還不能開槍爆頭」、「看一群屁孩在演猴戲」、「 打死或殘廢警察再到就好了，讓他們自生自滅不是更好。」
警方表示，對於轄內夜店跨年散場可能滋事早有勤務部署，支援警力13名也於5分鐘內到場制止並勸離圍觀群眾，呼籲民眾應節制飲酒，對於酒後觸法之行為，警方一定嚴辦到底。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 強國掃光台星 鄉民怒譙跨年晚會沒大咖
- 誤食姑婆芋 政院發言人徐國勇中毒送醫
- 日職》季後大補強 巨人新球季口號「新化」
- 台巡賽封關戰 詹世昌奪冠
- 元旦升旗 林佳龍盼台中成台灣第二大都
- 《中英對照讀新聞》N. Korea says South committing ‘terror’ by luring 北韓稱南韓因引誘背叛者而犯下「恐怖行為」defectors
- 「耶誕老公公」開槍掃射！土耳其夜店35死40多傷（更新）
- 槍毒藏車遭查獲 男辯撿到的
- 油菜花好看又好吃 歡迎採摘、盼輕踩
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 驚！Jolin跨年崩壞 喊「X極掰」迎2017年
- 晚1小時才倒數！「現在11點59分」陳昇霸氣說了算
- 2017合歡山壯闊雲海、耀眼曙光漂亮登場
- 晨翔25歲生日！粉絲豪砸24萬包車慶生
- Jolin60人助陣催生新輯 林俊傑玩VR騎象登台
- 人根本不在現場？！王菲被爆跨年獻唱放影片
- 嘉市元旦升旗 涂醒哲：要帶領市政起飛
- 「史上最美小三」起底是整形妹 舊照曝光網友酸....
- 冬日天氣多變化 保養身體更要留意
- 竹縣元旦寶寶搶出生！ 1男1女湊「好」字
- Rain展千萬魅力 揪2500台粉嗨跨年
- 中資海外併購 成交、破局金額新高
- 〈愛情大智慧〉走過愛情 海闊天空
- 新的一年 毛振飛：盼更多年輕人投入工運
- 跑去民眾區升旗 洪秀柱：我不想和小英站一起
- KID跨年孤單拚賺錢 許維恩放送驚喜閃爆
- 全嘉藝起來跨年 火力全開嗨翻
- 中國進口硬木合板 美祭雙反調查
- 18艘國旗船隊好壯觀 新北淡水河上升旗
- 中國公廁突爆炸 1死7傷
- 38歲恰恰愈老愈值錢 楊培宏：「他值得一份好合約」
- 亂彈阿翔隱藏歌單 點燃台東熱情
- 陳昇照舊搶跨年 打斷倒數扯飛彈
- 最美的低海拔日出 逾3000人迎二寮元旦曙光
- 若有人因年改委屈 陳建仁：我願致歉
- 葡萄王涉改標 董事長2百萬交保
- 彩虹台南遊行 千人上街相挺
- 警用行動載具 遭批獨厚蘋果
- 橘色思路 何必搶快
- 人生護理站 阿飛加油
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：夜店新年持棍鬥毆 台中警方在場照打
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分