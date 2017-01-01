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夜店新年持棍鬥毆 台中警方在場照打

洪姓男子（白衣）從背後將員警拉開，隨後繼續攻擊倒地的酒客。（翻攝臉書黑色豪門企業）

2017-01-01  11:08

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市南屯區一家夜店今天凌晨散場時，店外發生持棍鬥毆案件，有2名男子持棍攻擊1名黑衣男子，現場守望警力發現後，立即上前勸離，沒想到這2名男子及同夥數人完全不聽勸，一擁而上繼續攻擊這名黑衣男，甚至將員警拉開來繼續打，影片被網友PO上臉書「黑色豪門企業」，稱「2017年第一場架」。

第四警分局表示，1日凌晨3點50分時，有酒客在夜店跨年散場時滋事，伴隨圍觀酒客起哄，現場警力立即制止並通報支援，目前已經查明其中一名打人的洪姓男子有詐欺、公共危險通緝身分，移送法辦，其餘滋事者也已掌握，並陸續傳辦到案中，一定勿枉勿縱。

網友在影片底下留言，「應該不用在意執法過當了，直接開槍了吧」、「警察真難當⋯這時候還不能開槍爆頭」、「看一群屁孩在演猴戲」、「 打死或殘廢警察再到就好了，讓他們自生自滅不是更好。」

警方表示，對於轄內夜店跨年散場可能滋事早有勤務部署，支援警力13名也於5分鐘內到場制止並勸離圍觀群眾，呼籲民眾應節制飲酒，對於酒後觸法之行為，警方一定嚴辦到底。

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  • 夜店散場時洪姓男子（白衣）持棍攻擊其他酒客。（翻攝臉書黑色豪門企業）

    夜店散場時洪姓男子（白衣）持棍攻擊其他酒客。（翻攝臉書黑色豪門企業）

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