嘉義縣治特區 妙齡女疑遭虐死棄屍

2017-01-01 10:14

〔記者蔡宗勳／朴子報導〕嘉義縣治特區吉祥三街今天清晨驚傳妙齡女子陳屍出租套樓下騎樓事件，警方正追緝涉嫌遺棄的邱姓青年。

警方初步調查，83年次的邱姓青年與80年次的朱姓女子在嘉義縣朴子市吉祥三街一處出租套房同居，今天清晨4點多，朱女被發現陳屍租住處樓下騎樓，邱某則不知去向。

朱女的臉部、手部與鼠蹊部有多處嚴重瘀傷，研判遭暴力凌虐致死，但確切死因仍有待檢察官、法醫進一步相驗釐清。