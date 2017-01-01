東海大學跨年夜驚魂 宿舍失火師生奔逃
2017-01-01 09:02
台中東海大學跨年夜宿舍失火，師生倉皇逃命。（圖擷自PTT）
〔即時新聞／綜合報導〕台中東海大學一棟教職員工宿舍，在今日凌晨0時許突然竄出火舌，嚇壞不少熟睡的師生，紛紛倉皇逃命。消防人員獲報後立刻趕赴現場，1個多小時即撲滅火勢，幸好並無傷亡傳出。
據《壹新聞》報導，有教職員工表示，他們原本都以為是外面的人跑進校園放煙火，但後來才發現是宿舍發生火災，尚不能確定到底為何這棟建築物會起火。有網友也在PTT發文PO出失火照片，指出一堆消防車已駛進校園。
消防員到場後，考量到半夜裡宿舍多為熟睡職員，因此架設長梯冒險進入火場搜索是否有受困者。還好宿舍人員已儘速撤出火災現場，沒有造成任何憾事。
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