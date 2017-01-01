警方掃毒 查獲奇葩藥頭「敷面膜」交易
曾姓男子在毒品交易時敷面膜被逮，警方還發現，曾男是擔心皮膚變差，所以平時才會敷面膜。（記者王捷翻攝）
〔記者王捷／台南報導〕警方埋伏多月逮藥頭，沒想到竟然撞見男藥頭愛美的一面。警方去年12月鎖定疑似販毒的曾姓男子，曾男交貨時，習慣敷面膜與藥腳交易，也意外引起警方注意，12月30日警方收網，逮捕曾男與另外4名藥頭，起出近800公克的K毒及百多顆一粒眠，警方好奇問曾男為何要敷面膜？不料曾卻回應，是擔心皮膚變差，令警方啼笑皆非。警方目前還在追查該販毒集團旗下藥腳。
台南市警局去年12月成立秘密調查小組「警官隊」，由於成員有扎實刑事底，在警界又有「復仇這小組」的稱號，小組剛成立不久，兩線三星的組員王宥薦就掌握安平區疑似有販毒集團出沒，專將毒品流入夜店、酒店及八大行業，吸食人口都是7、8年級生。
經過一番調查，警方發現21歲、綽號「胖胖」的曾男，以安平區平通路一代的某公寓做為據點，交易時間約在晚間8、9點到翌日早上，要買毒的客人與藥腳都在曾男的公寓進行交易，如果要不熟的客人要在公寓樓下交易，曾男總是敷著面膜下樓，疑似要掩人耳目，卻意外讓警方注意。
警方調查，曾男曾在八大行業工作，交往相當複雜，他發現目前有部分酒店、舞廳沒有提供專讓客人、小姐吸毒的包廂，但八大行業的小姐又有吸毒的需求，因此透過也在酒店上班的丁姓乾姊幫忙宣傳賣毒，如果有八大小姐早上下班，需要吸毒放鬆，還可以到曾男的公寓開搖頭趴。
警方透過線報，逐漸蒐集證據，報請地檢署平股檢察官林容萱指揮，與新營、佳里、市警三、四分局組成專案小組，警方埋伏時發現曾男敷著面膜出面交貨，立即發動圍捕，曾男被嚇了一跳，其中不知情的警員也被曾男敷著面膜的白臉嚇一跳。
經過近30小時調查與搜索，警方逮捕包含曾男在內的5名藥頭以及7名藥腳共12人，起出近800公克的K毒與126顆一粒眠，查扣約7萬元贓款。有警員好奇問曾男敷面膜是否是為了掩人耳目，但曾男僅回警方，是因為作息日夜顛倒擔心皮膚不好，才會敷面膜保養。目前警方還在追查曾男旗下藥腳。
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