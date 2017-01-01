| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
墾丁看曙光摔落14米深岩洞 女子全身傷送醫 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 社會

跨年慘劇！疑放煙火不慎爆炸 男子爆頭身亡

有媒體報導指出，淡水區一名男子於今天凌晨施放煙火，但疑似發生爆炸，造成男子頭顱破裂當場慘死。圖與新聞事件無關。（記者張忠義攝）

2017-01-01  06:50

〔即時新聞／綜合報導〕為迎接2017年的到來，全台各地都有施放煙火的慶祝活動，但新北市淡水區一名男子於今天凌晨在跨年倒數時施放煙火，疑似不慎發生爆炸，造成男子當場頭顱破裂，警消到場後發現已無生命跡象。

據《蘋果日報》報導，警方表示，死者為30多歲的蔡姓男子，他疑似在跨年倒數時，施放一個直徑約10公分的椰型煙火，但煙火卻發生爆炸，造成蔡男頭顱破裂，且流出大量鮮血與腦漿而當場死亡。警方目前正釐清蔡姓男子的詳細死因，並將追查煙火來源。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元旦 煙火 爆炸
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：跨年慘劇！疑放煙火不慎爆炸 男子爆頭身亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.