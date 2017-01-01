跨年慘劇！疑放煙火不慎爆炸 男子爆頭身亡

有媒體報導指出，淡水區一名男子於今天凌晨施放煙火，但疑似發生爆炸，造成男子頭顱破裂當場慘死。圖與新聞事件無關。（記者張忠義攝）

2017-01-01 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕為迎接2017年的到來，全台各地都有施放煙火的慶祝活動，但新北市淡水區一名男子於今天凌晨在跨年倒數時施放煙火，疑似不慎發生爆炸，造成男子當場頭顱破裂，警消到場後發現已無生命跡象。

據《蘋果日報》報導，警方表示，死者為30多歲的蔡姓男子，他疑似在跨年倒數時，施放一個直徑約10公分的椰型煙火，但煙火卻發生爆炸，造成蔡男頭顱破裂，且流出大量鮮血與腦漿而當場死亡。警方目前正釐清蔡姓男子的詳細死因，並將追查煙火來源。