煮東西燒掉廚房 板橋婦人嚇到氣喘送醫

2017-01-01 05:51

（〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區館前西路一棟民宅5樓，今天凌晨1點左右突然冒出陣陣白煙，民眾打119報案時一度傳出有人受困，消防局立即派出包括雲梯車在內等大批人車前往，由於跨年夜剛過，加上鄰近知名的板橋湳雅夜市，因此吸引許多路人、騎士佇足圍觀。

鄰居表示，當時夜深已經就寢，但由於跨年活動夜市人車嘈雜，睡得並不安穩，聞到燒焦味起床查看時，大約是0點50分左右，隨後消防車就陸續趕抵。

消防人員到場後約10分鐘完全撲滅火勢，經初步調查研判應為烹調不慎導致廚房起火，燃燒面積大約6平方公尺，屋內1名中年婦人因驚嚇逃至5樓陽台引發氣喘不適，送醫後正檢查是否遭到嗆傷。