跨年運量 北捷：凌晨2時248萬人次
2017-01-01 02:44
〔中央社〕台北捷運公司今天說，2017跨年捷運總運量，截至凌晨2時約248萬人次，與去年跨年同期運量287萬扣除上下班人潮相當。
北捷統計市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站及象山站等4站自民國105年12月31日晚間6時至午夜12時，出站運量約21萬人次，較前次跨年同時段多約3600人次，目前營運正常。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 白家綺自評87分 跨年大露D奶給人看
- 富邦悍將LOGO亮相 與兄弟有意外巧合
- 雙性人獲官方認證 紐約領先全美
- 人與樹的歲月之歌 帶領漫遊屏東老樹
- （影音）歌仔戲助陣不夠 五月天有請「周潤發」
- 台大希望入學 新住民之女張卉雯上榜
- 黃子佼主持桃園跨年 台上風大髮片險飛
- 苗市添社區巴士 元月上路
- 敘利亞危機 俄國伊朗總統同意密切合作
- 年金改革腹案 公教所得替代率降到60％至70％
- （影音）五月天爆雷驚喜！全新巡迴場次曝光
- 緋聞主角降大平台 Selina、佼佼合唱《一人水一項》
- 扶朝長青食堂開張 北港老人受惠
- 真洋將出包 蔡文誠即刻救援
- 跨年人潮略減 北捷運量晚間8點累計172萬
- 芭芭拉塔巴克辭世 莎莎嘉寶遭夫出賣
- 福隆迎曙光 熱鬧三部曲搶先「鷄」
- 梯橋退燒 松柏嶺建天空步道惹議
- 前國台辦副主任龔清概 涉受賄被起訴
- （影音）雨神登台！Rain電臀熱舞揪2500名鐵粉跨年
- 魏少飆髒話被逐 雷霆慘輸灰熊
- 台南「彩虹跨年」 百位支持者一起倒數熱舞
- 歡送2016！ 嘉市跨年晚會「旺福樂團」火力全開
- 客家園區好客劇場開張 3D/4K樂體驗
- 「師生都反對我」 印度首位變性人校長辭職
- 地表最強殺神回歸 基哥武力全開
- （影音）玖壹壹年末硬槓酸民 回嗆「祝長相一樣X」
- 田中千繪有喜了？范逸臣回應...
- 浮世男女 不愛了
- 台北》繳水費停車費 手機一指搞定
- 成本上揚撐不住 「鬍鬚張」魯肉飯漲價了
- 嘉市「2017全嘉藝起來」跨年晚會 越夜越熱鬧！
- 元旦看診不打烊 南投醫院APP供查詢
- 恐拆屋還地 山區原墾農議會陳情
- 40種小金門潮間帶生物 台灣沒記錄
- 《宜縣最會賺測速桿》宜市中山路一段 11個月抓逾6千件
- 核廢料遷回電廠 市府重申堅決反對
- 新年新希望 洪秀柱：揮別噩夢的2016
- 諷金溥聰下流胚 馮光遠判罰5千元定讞
- 訂餐遭公開地址 蘿莉塔喊告Uber
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：跨年運量 北捷：凌晨2時248萬人次
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分