北市跨年疏運卡卡！市民高架車禍雪上加霜

交控中心表示，跨年疏運車潮自凌晨24時後逐漸湧現。（記者黃建豪攝）

2017-01-01 02:03

〔記者黃建豪／台北報導〕2017年台北最HIGH新年城跨年晚會結束，散場人潮自凌晨24時後開始湧現，人潮依舊擁擠，且台北市市民大道高架道路東往西方向於凌晨1時許發生自小客車車禍事故，一度導致道路更為壅塞，直至凌晨1時半才排除狀況，但整體車流速度仍然緩慢。

台北市交控中心表示，跨年疏運高流量路段，分別有市民大道高架道路東往西方向、建國高架道路南往北方向與仰德大道，其中仰德大道輸運高峰期為凌晨24時至凌晨1時半，現已逐漸恢復順暢。另外，跨年人潮聚集的大直美麗華周邊，截至凌晨1時40分交通道路已恢復順暢。

至於台北市政府前廣場跨年晚會周邊，因步行人潮未散，因此周邊道路管制尚未開放。

交控中心表示，預計周邊管制路段將於凌晨2時後陸續開放，屆時交通應可恢復順暢。