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跨年運量 北捷：266.7萬人次

2017-01-01  00:46

〔中央社〕台北捷運公司今天說，2017跨年捷運總運量，截至31日晚間12時約226.7萬人次，與去年跨年同期運量266.3萬扣除上下班人潮運量相當。

北捷說，統計市府站、國父紀念館站、101世貿站及象山站，合計至31日晚間11時，出站運量約30.2萬人次，比前次跨年運量多600人次。

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標題：跨年運量 北捷：266.7萬人次


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