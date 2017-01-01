跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援

2017-01-01 00:44

〔記者游承霖／新北報導〕這下尷尬了！新北市淡水區有30位遊客昨晚11時許，搭乘藍色公路，看著淡水河岸美景跨年，不料遊艇行駛到台北市關渡宮前時，遊艇不慎勾到魚網動彈不得，所幸船上人員並無立即危險，新北消防局目前已派出各式車輛共8輛，船艇 3艘，滬尾一號前往，警消20人前往救援。