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迎接2017 柯文哲：讓台北就是狂

2017-01-01  00:30

〔中央社〕迎新年，台北市長柯文哲和妻子陳珮琪今晚同台現身倒數，旅日棒球好手陽岱鋼等也在場，柯文哲致詞時說，感謝市府給民眾滿滿卡司大平台，並提到讓「台北就是狂」。

迎接2017年，台北市跨年晚會在「射箭金牌女將」熊梅茜持弓，射出代表「希望之箭」的火鳥，點燃台北101大樓的1.9萬發璀璨煙火，揭開序幕。

柯文哲晚間11時許現在市府一樓，並和妻子陳珮琪一同現身，陽岱鋼與許淑淨也帶領台灣體壇新星「台灣羽壇一哥」周天成、「亞洲三鐵女王」李筱瑜、「飛毛腿」楊俊瀚、「射箭金牌女將」熊梅茜，站上跨年舞台一同倒數欣賞台北101煙火。

柯文哲致詞時說，又到了歲末年終，整個信義區充滿過節氣氛 台北是個有溫度城市，感謝市府同仁、工作團隊給民眾卡司「滿滿的大平台」，看到台下這麼多活力的年輕人，你們就是台灣改變的力量。

柯文哲表示，就像是和陽岱鋼和台上的運動員，都是台灣拚鬥精神的代表，社會就是需要這種不畏艱難、勇往直前的年輕人，讓我們一起讓台北變得更好，讓「台北就是狂」，一起告別2016年，勇敢地迎接2107年。

柯文哲在煙火施放前和台上運動員及藝人一起合唱「再出發」，2017年也在101煙火施放後揭開序幕。

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