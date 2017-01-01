基隆跨年晚會 港畔虎仔山煙火迎新

2017-01-01 00:14

〔中央社〕基隆市跨年晚會今天晚上在基隆港碼頭登場，並在虎仔山地標施放長達3分鐘的煙火，在基隆港船舶的鳴笛聲中，與民眾一同迎接2017年。

基隆市府今年邀請獨立樂團輪番開唱，在煙火秀前，市府以大型晚會暖身，讓群眾在倒數跨年hight翻天。來自金門、馬祖、中國杭州、墾丁等地，熱情的歌迷，包圍著T型舞台，隨著音樂搖擺身體，不時還有尖叫聲。

活動也邀海洋獨立音樂大賞樂團TRASH、台客電力公司及，ASA樂團輪番獻唱，各指標性獨立創作競賽最大獎樂團。透過橫跨六、七、八、九年級不同的創作音樂交流，展現年輕活力的創作魅力。

TRASH則在演唱歌曲「kiss」過程，與歌迷大玩「三秒鐘離開地球表面」遊戲，引起舞台前方一些年輕歌迷的激情互動。主唱林志融（阿夜）也祝福大家新的一年，心想事成，還不時拿麥克風與群眾互動。

演唱會愈晚愈熱鬧，聽眾不畏懼天氣溫涼，在港邊與大家一起過年。基隆跨年不是年輕人的權利，一些大嬸與阿伯也跟著大家一起搖擺。歌手在舞台上說，這些大哥、大姊將來也可以向子孫炫耀，哪一年曾在基隆港邊搖滾。

「玫瑰熱音賞的冠軍」台客電力公司，演唱台語的「雞排珍奶」、「春夏秋冬」掀起另外的高潮，現場贈送螢光棒與加油棒，引起歌迷一陣爭相索取、揮舞。

台客電力公司歌手以黑白相間的秀服出場，演唱出1994年的專輯「愛情一陣風」，吸引除了年輕人以外，喚醒不少資深歌迷的記憶中歌曲，隨著歌詞「衝衝衝」一起搖擺，熱情絲毫不輸年輕人。

樂團四分衛壓軸獻唱，也結合港口郵輪、船舶、軍艦船舶一同鳴笛，與民眾倒數嗨翻基隆港。