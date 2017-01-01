基隆跨年晚會 港畔虎仔山煙火迎新
2017-01-01 00:14
〔中央社〕基隆市跨年晚會今天晚上在基隆港碼頭登場，並在虎仔山地標施放長達3分鐘的煙火，在基隆港船舶的鳴笛聲中，與民眾一同迎接2017年。
基隆市府今年邀請獨立樂團輪番開唱，在煙火秀前，市府以大型晚會暖身，讓群眾在倒數跨年hight翻天。來自金門、馬祖、中國杭州、墾丁等地，熱情的歌迷，包圍著T型舞台，隨著音樂搖擺身體，不時還有尖叫聲。
活動也邀海洋獨立音樂大賞樂團TRASH、台客電力公司及，ASA樂團輪番獻唱，各指標性獨立創作競賽最大獎樂團。透過橫跨六、七、八、九年級不同的創作音樂交流，展現年輕活力的創作魅力。
TRASH則在演唱歌曲「kiss」過程，與歌迷大玩「三秒鐘離開地球表面」遊戲，引起舞台前方一些年輕歌迷的激情互動。主唱林志融（阿夜）也祝福大家新的一年，心想事成，還不時拿麥克風與群眾互動。
演唱會愈晚愈熱鬧，聽眾不畏懼天氣溫涼，在港邊與大家一起過年。基隆跨年不是年輕人的權利，一些大嬸與阿伯也跟著大家一起搖擺。歌手在舞台上說，這些大哥、大姊將來也可以向子孫炫耀，哪一年曾在基隆港邊搖滾。
「玫瑰熱音賞的冠軍」台客電力公司，演唱台語的「雞排珍奶」、「春夏秋冬」掀起另外的高潮，現場贈送螢光棒與加油棒，引起歌迷一陣爭相索取、揮舞。
台客電力公司歌手以黑白相間的秀服出場，演唱出1994年的專輯「愛情一陣風」，吸引除了年輕人以外，喚醒不少資深歌迷的記憶中歌曲，隨著歌詞「衝衝衝」一起搖擺，熱情絲毫不輸年輕人。
樂團四分衛壓軸獻唱，也結合港口郵輪、船舶、軍艦船舶一同鳴笛，與民眾倒數嗨翻基隆港。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 白家綺自評87分 跨年大露D奶給人看
- 富邦悍將LOGO亮相 與兄弟有意外巧合
- 機捷特色站區裝置有亮點…A1站風動，A21站桐花
- 自由談》投機棒棒 投資壞壞
- 一次性蛋材 蛋農批添成本造垃圾
- 田中千繪有喜了？范逸臣回應...
- 真洋將出包 蔡文誠即刻救援
- 反骨葛仲珊 皇后霸氣回歸
- 蕭敬騰狂ㄍㄧㄥ30小時 跨年high翻花蓮
- 年金改革腹案 公教所得替代率降到60％至70％
- （影音）五月天回春倒數 阿信制服樣萌翻
- 學生美術賽特優 黃鐘名教市長水墨畫
- 緋聞主角降大平台 Selina、佼佼合唱《一人水一項》
- 鄧養天暫停鍵 努力不間斷
- 台股封關// 政院送8紅包 被譏馬政府翻版
- 跨年到烏來 賞低空煙火秀兼泡湯
- 七股六孔管理站 送別今年最後一道夕陽
- 環署助去化垃圾 籲做好廚餘回收
- 初上《紅白》 大谷翔平被諧星女神「電臀」弄得好害羞（影音）
- 富邦網羅張泰山? 全員薪定再說
- 證券行情表、證券表格
- 日本天皇取消新年感言 退位法案2017年提送國會
- 癱男病死床上 3兄弟遺棄致死起訴
- 秀水慶豐西圳南岸 打造漫遊步道
- 網傳中國55人封殺名單 總統府：未獲證實
- 中國股東阻礦源 嘉泥斷腕解散
- 食光走廊 包子、饅頭、花捲、豆沙包……
- 林懷民驚傳車禍骨折 雲門：目前狀況良好
- 中再阻資金外逃 跨境交易20萬須報告
- （影音）歌仔戲助陣不夠 五月天有請「周潤發」
- 客家園區好客劇場開張 3D/4K樂體驗
- 黃子佼主持桃園跨年 台上風大髮片險飛
- 生技發展 增訂利益迴避條款
- 亞洲機器人大賽 金門勇奪4金1銀
- 40種小金門潮間帶生物 台灣沒記錄
- 王菲開唱萬人捧場 竇靖童同台和音
- 跨年交管 北捷教戰「三線離場」
- 許信良：蔡任內不會提正名制憲
- 悍將基地 林哲瑄實境秀
- 蔡出訪過境美國…是否晤川普團隊引關注
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：基隆跨年晚會 港畔虎仔山煙火迎新
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分