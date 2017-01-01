養不起兒趕兒出門 孝子不離不棄邊唸書邊照顧父親

基隆市警四分局中山派出所警員余富郎（左）熱心關懷許。（記者林嘉東攝）

2017-01-01 00:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警四分局中山派出所今年8月間接獲一起家暴案，警員余富郎趕往處理時，許姓男子把他就讀國中二年級的兒子趕出家，哭著對余嚷著：「我沒錢養這兒子！」、「請你幫我想辦法」

余員安撫他情緒後，才知許姓男子因罹患高血壓、腎臟病、糖尿病，失業好幾個月，積欠房東年餘房租，水、電也因沒繳，被斷水斷電，已好幾天沒洗澡、吃飯。

余員掏腰包幫他繳水、電費，找當地里長向市府申請低收入戶幫許度過難關。

「很謝謝警察適時伸出援手」許哽咽指出，我不認識這位警察，但他卻幫他付水電費，還在他臥病時幫他照顧兒子，比他的親人還好。

余富郎指出，他自己也有小孩，看到許的兒子辛苦兩邊跑，也很心疼，他能力有限，許需要善心人士的幫助。