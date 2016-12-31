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偷拍美女老師如廁 高二生被女老師活逮

2016-12-31  23:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市某高中二年級男學生小強（化名）躲在廁所內，想偷拍隔壁間女學生如廁，意外拍到美女老師蹲廁，拍攝時又不慎碰觸隔板，引發聲響，當場被女老師抓包。

據指出，小強是躲在該校二樓男廁所內，男廁最後一間與女廁僅隔一片塑膠板，隔板上緣與天花板還有間隙，男學生站在馬桶上，把手機伸進女廁上方，就可以進行拍攝，讓人防不勝防。

小強在拍攝過程中，不小心觸動到隔板，女老師抬頭一看，竟然上方有一隻手機，馬上喝叱：「誰在偷拍？」趕緊穿上褲子，追出抓住想要逃跑的學生。

女老師一把抓住小強，原有意原諒小強，只要小強把手機交出就好，但小強否認偷拍，不願交出手機。

女老師氣到把這名學生交給教官；經教官訓斥後，小強才交出手機，但仍被校方送警局偵辦。

小強解釋，他只是因為好玩，才躲在男廁，以錄影方式偷拍女學生上廁所，沒有要拍老師，想不到是老師走進來。

據悉，被小強偷拍的女老師，年約30歲，待字閨中，是同學眼中的美女老師。

警方調查後將小強依觸犯妨害秘密罪送少年法庭審理，法官當庭教訓小強後，已將小強責付給他家人。

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  • 偷拍美女老師，高二生被逮後，法院責付給他家人。（記者林嘉東攝）

    偷拍美女老師，高二生被逮後，法院責付給他家人。（記者林嘉東攝）

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