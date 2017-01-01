北捷世貿站傳多人昏倒 已被送醫急救

圖為台北101前大批民眾一起跨年。（記者方賓照攝）

2017-01-01 01:21

〔即時新聞／綜合報導〕隨著跨年倒數結束，參加活動的民眾開始陸續離場，但台北捷運世貿站卻接連傳出民眾昏倒，已有相關人員陸續趕往救援。

《蘋果》報導指出，隨著跨年煙火結束，在101周遭的民眾都擠向最近的捷運準備搭車離場，但在台北101／世貿站5號出口先是在凌晨12點48分傳出有民眾昏倒，北捷員工已緊急協助救援，之後在約53、56分時又陸續傳出有其他民眾也昏倒，目前已被送醫。