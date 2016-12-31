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租房未列解約條款 房客應支付「全期租金」

2016-12-31  19:45

〔記者吳政峰／綜合報導〕基隆市一名陳姓房東，面對房客解約，不但僅收取一半的違約金，還以房客的名義，把錢捐給世界展望會飢餓三十，暖行引發不少人討論，部分民眾以為只要支付違約金，即可隨時終止租約，律師李慶峰對此表示：「並非如此！」

有些人的觀念是，租房子如不滿意，簽約後仍可反悔，只要付一個月的違約金就好了，李慶峰解釋，若租約內沒有訂下「提前終止租約（解約）條款」，在法律上，房客有義務付完「全期全額」租金，保障房東權益。

李慶峰指出，一般流通的「書店版」租約，多數內容都有「租賃期間內乙方（房客）若擬提前遷離他處時，乙方應賠償甲方（房東）＿個月租金」，即所謂的解約條款，房客有權依此支付違約金，終止契約，房東不得拒絕。

換言之，如果沒有解約條款，房客又想終止租約，依照司法實務見解，房東可以主張，至租約期滿前，未收取的全部租金是「所失利益」，屬於損失範圍，房客應全數支付，無權拒絕。

李慶峰強調，「定期租約」對租賃雙方是權利，也是義務，如果訂下1年租期，卻沒有解約條款，代表房客有權住滿1年，房東也有權「收滿1年房租」。

李慶峰呼籲，簽約時，除確認合約是否有解約條款，保障彼此權益，亦應詳閱租約內容，避免日後紛爭。

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  • 律師李慶峰指出，簽房約前應詳閱條文，避免紛爭。（記者吳政峰攝）

    律師李慶峰指出，簽房約前應詳閱條文，避免紛爭。（記者吳政峰攝）

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