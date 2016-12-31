1歲獒犬脫繩離家 步道咬傷3登山客

2016-12-31 18:38

［記者陳恩惠／台北報導］家住台北市北投山區的蔡姓男子飼養一隻1歲大的敖犬，今天上午因故掙脫繩索離家不知去向，蔡男警覺四處找尋，沒想到獒犬1小時內，已在紗帽山登山步道，連續咬傷3名登山男女，警消將傷者分別送醫救治後，會同動保處人員進行圍捕，蔡姓飼主到場協助，在中午將獒犬逮回管束，至於獒犬造成的傷害，蔡姓飼主正與3名登山客和解中。

消防局今天上午10時32分接獲家住士林區的蕭姓女子報案，表示她在前往紗帽山登山步道口附近，遭野狗咬傷，消防局派出水箱車1輛、救護車1輛，救難救護人員共4名前往，發現蕭女右小腿有2處撕裂傷，初步清洗包紮後，送往馬偕醫院進一步治療。

沒想到不到56分鐘，消防局於11時27分再度據報表示，一名57歲張姓男子同樣遭到疑似大型獒犬的野狗咬傷，由於懷疑另有民眾也遭咬傷，消防局這次派出水箱車1輛、2輛救護車共6名救難救護人員前往。

消防人員抵達後，見陽管處、北投警方及動保處人員也到場欲進行圍捕，一行人在登山步道搜索途中，發現右小腿有6處傷口的張男，趕緊將他包紮後送醫，據張男表示，野狗咬傷他後，往山上逃逸，可能還有民眾也被攻擊。

警消人員繼續往上爬，果然發現臀部也遭咬傷的62歲陳姓男子，肇事的獒犬則在40公尺處外觀望；過警消會同動保處人員正在進行雙面包抄圍捕時，獒犬的蔡姓飼主趕到協助，經循循善誘，才控制逃家的獒犬並把牠抓回管教。