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陽明山獒犬出沒咬人 一遊客左小腿撕裂傷

陽明山紗帽山登山步道今天發生獒犬咬人事件。（圖由台北市動保處提供）

2016-12-31  17:48

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市陽明山紗帽山登山步道今天上午11時驚傳獒犬攻擊遊客事件，受害民眾為56歲男性，遭大型黑色獒犬咬到左小腿，造成左小腿撕裂傷，所幸送醫包紮後並無大礙，台北市動保處派人追查後，發現咬人獒犬並非野生，已聯絡飼主，將依物保護法對其開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰，且動保處得得逕行沒入該獒犬。

動保處表示，上午11時經民眾通報，得知紗帽山登山步道有獒犬攻擊遊客，11時20分即派出救援隊趕抵現場，發現獒犬為受驚嚇逃竄的有主犬隻，立即聯繫蔡姓飼主並與警察局合力地毯式搜山追查獒犬去向，最後於中午12時20分發現獒犬蹤跡。

動保處指出， 獒犬見大批人員到來，情緒煩躁不斷憤怒低吼、作勢欲攻擊救援隊員，現場氣氛緊張，麻醉吹箭也上膛待命，所幸在飼主不斷安撫下，總算平撫獒犬暴怒情緒。

動保處說，傷人獒犬目前1歲多，昨日因附近有人放鞭炮受到驚嚇逃出家門，以致於在住家附近的登山步道咬傷民眾。

動保處長嚴一峯指出，由於獒犬為行政院農委會公告之具攻擊性寵物，飼主已違反動物保護法第20條第2項規定，將依依同法第29條第1項第5款規定處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。另該獒犬傷及無辜民眾，依第32條第1項第3款規定動保處得逕行沒入該獒犬，呼籲民眾若有飼養大型攻擊性犬隻，務必作好防護措施，切勿違反法令，導致他人受傷。

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