老婆離家出走...男子情緒崩潰 住處貼滿她的照片

2016-12-31 17:13

〔記者吳政峰／基隆報導〕新北一名藍姓男子104年與老婆賴女爭吵，賴女離家出走，藍男遍尋不著，情緒崩潰，不但在住處外面貼滿妻子的照片，逢人還問「你有沒有看到我老婆」，後得知賴女寄宿在李姓男子家，氣得對兩人提出妨害家庭告訴，基隆地檢署認為證據不足，予以不起訴處分。

45歲藍男與43歲賴女均為毒品人口，脾氣火爆，雖常起口角，藍男仍深愛著賴女，兩人育有1子1女，同住新北金山。104年12月，夫妻又起爭執，賴女盛怒離家，投宿46歲毒友李男家，刻意匿蹤，不讓藍男找到。

賴女多日未返家，藍男思念過度，失心瘋沖印老婆照片，貼滿租屋處外牆，鄰居暗夜經過，心理覺得毛毛的。藍男外出搜尋，喃喃自語，逢人便問「你有沒有看到我老婆」，朋友於心不忍，105年2月，偷偷告訴他賴女與李男同住，希望他安心，未料反引發醋意。

藍男僅知李男租屋處的約略位置，為了找賴女，他竟然一間間敲門查證，引發住戶恐懼與抗議，迫使李、賴二人出來面對。3人一言不合，賴女見苗頭不對，通報110，指「我老公身上有毒品」，警方到場，果真在藍男身上搜出內含安非他命的菸盒，函送法辦，案件仍在審理。

藍男辯遭陷害，稱菸盒是李男塞給他的，不甘老婆跑了還吃上官司，反控李男與賴女通姦，涉犯妨害家庭罪，並提供照片佐證。檢方勘驗照片，賴、李互動雖親密，但看不出性行為，且偵查時，藍男從未出庭作證，難以確認真實性與可信度，罪嫌不足，予以不起訴。

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