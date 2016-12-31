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男子跌落古坑鄉萬年峽谷 送醫急救不治

消防及警察人員在萬年峽谷搶救落水者。（記者廖淑玲攝）

2016-12-31  17:00

［記者廖淑玲／雲林報導］今天下午古坑鄉萬年峽谷傳出有1名男性遊客不慎跌落峽谷， 雲林縣消防局救難人車前往搶救，援救上岸後緊急送往台大醫院雲林分院斗六院區，急救無效。

斗南分局草嶺派出所人員指出，40歲的李姓男子今天下午偕同另2名友人前往萬年峽谷遊玩，不慎竟滑落峽谷，友人立即通報消防人員搶救，消防人員抵達現場後偕同警方將李男救起送醫，沿途進行心肺復甦術及施以體外心臟電擊等急救，送達醫院後仍相當危急，經醫護人員全力搶救仍回天乏術。

斗南分局表示，萬年峽谷已發生多起落水意外，觀景涼亭附近並設置警告遊客的告示牌，由於峽谷石床遭溪水長期沖刷表面平滑，部份石塊長滿青苔，遊客一有不慎很容易滑倒，尤其溪水深不見底、石壁陡峭，萬一落水根本無法自行脫困，相當危險，提醒遊客不要再輕易下去觀景涼亭以下區域。

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  • 消防人員將落水的男子搶救上岸並緊急送醫。（記者廖淑玲攝）

    消防人員將落水的男子搶救上岸並緊急送醫。（記者廖淑玲攝）

  • 救難人員將落水的男子搶救上岸。（記者廖淑玲攝）

    救難人員將落水的男子搶救上岸。（記者廖淑玲攝）

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