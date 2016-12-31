徵信社Timing算錯 老婆抓猴反被告

黃男當時與小夢停在此處（新北野柳駱駝峰）獨處。（記者吳政峰攝）

2016-12-31 16:05

〔記者吳政峰／基隆報導〕掉漆徵信社！

62歲杜女懷疑同齡黃姓老公外遇，委請徵信社跟監，6月間接獲業者通報，指黃男跟一名40歲女子小夢（化名）在路邊車震，杜女立刻找60歲駱姓友人衝到現場，朝車內拍照，未料黃男與小夢衣著完整，杜、駱二女反被依妨害秘密、妨害自由罪移送基隆地檢署，檢方認為罪嫌不足，予以不起訴處分。

杜女今年初發現老公舉止有異，懷疑在外有小三，苦無證據，花錢請託徵信業者跟監，得悉老公與小夢經常出遊。

105年6月25日，徵信業者發現黃男又載著小夢出遊，一路跟到新北野柳駱駝峰前，看到車子停路邊，疑似車震，趕緊電召杜女抓猴。

杜女氣急敗壞，找來駱女助陣，飆到黃男車前，一下車便拿手機朝車內猛拍，黃男大驚，猛踩油門直衝派出所報案，並讓小夢先行離去。

警方當下通知杜、駱二女到所說明，3人在警所內相敬如冰，杜女突然又拿手機拍黃男，引發不滿，提出妨害秘密告訴。

黃男還控，兩女試圖拉車門，因此加告一條妨害自由。

杜、駱2人承認拍照，但黃男與小夢衣著完整，未拍到私密部位；另否認拉車門，稱黃男當時開很快，想拉也拉不到。

檢方認為，駱駝峰與警所是公開場合，兩女拍照並無「竊錄隱私部位」，妨害秘密罪嫌不足；拉車門之指控，則查無積極證據。綜上，均以不起訴處分。