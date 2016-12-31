謊報把女友推下山谷！300警消被耍「氣到想罵人」

張男昨晚向彰化警方自首表示把女友推落山谷，結果竟然是謊報。（記者湯世名翻攝）

2016-12-31 16:23

〔記者湯世名／彰化報導〕「真是氣到想罵人！」300多名員警、消防人員大搜山一天一夜，今天下午傳出被張姓男子聲稱推下山谷的陳姓女子現身南投縣草屯大街上，彰化警分局受理張男報案的員警氣得說「從一開始張男來報案，就覺得有謊報之嫌，結果竟然真的是惡搞！」更有員警說「氣到想罵人！」

張姓男子昨晚開車到彰化警分局三家派出所，一進門就向值班台員警表示「我要自首！」還說「我把女友推下山谷！」警方不敢大意，立即通報南投警方、消防單位人員搜山尋找陳姓女子，不過，彰化警方發現張男領有重度精神障礙手冊，製作筆錄時全程神情一派輕鬆，一點都不像犯案的嫌犯，且張男還說犯案後曾到肯德基吃炸雞，員警詢問「為何不去麥當勞？」張男竟說「因為肯德基有打折！」回話的內容令警方懷疑「可能是謊報！」

張男聲稱他跟陳姓女友有金錢糾紛，兩人談判時發生爭執，他一氣之下把她推下山。

包括彰化、南投警方與消防單位從昨晚到今天，大舉出動300多人大搜山，不料就在今天下午，傳出陳姓女子現身南投草屯街頭，活得好端端的，證實是烏龍一場，張男謊報之舉氣壞一堆員警、消防人員，還有人氣到說「整夜只想趕快搶救被害人，沒想到竟然是謊報，真是氣到想罵人！」