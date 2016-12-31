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可惡！男稱將女友推下崖 警證實謊報

2016-12-31  16:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕可惡，竟謊報濫用救災資源！

47歲張姓男子，昨晚聲稱陳姓女友擅自挪用其300萬元資金，將人載往南投縣名間鄉松柏嶺，一氣之下還將人推下崖，警消動員超過30多人到山區搜索，並調閱通聯追查，果然在下午3時連絡到陳女，證實張男為找尋女友下落，才謊報利用警方找人。

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  • 南投縣名間鄉傳出有女子遭男友推下崖，消防隊動員大批人力垂降搜索，最後卻證實是謊報，烏龍一場。（記者劉濱銓攝）

    南投縣名間鄉傳出有女子遭男友推下崖，消防隊動員大批人力垂降搜索，最後卻證實是謊報，烏龍一場。（記者劉濱銓攝）

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