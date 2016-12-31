可惡！男稱將女友推下崖 警證實謊報

2016-12-31 16:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕可惡，竟謊報濫用救災資源！

47歲張姓男子，昨晚聲稱陳姓女友擅自挪用其300萬元資金，將人載往南投縣名間鄉松柏嶺，一氣之下還將人推下崖，警消動員超過30多人到山區搜索，並調閱通聯追查，果然在下午3時連絡到陳女，證實張男為找尋女友下落，才謊報利用警方找人。