可惡！男稱將女友推下崖 警證實謊報
2016-12-31 16:18
〔記者劉濱銓／南投報導〕可惡，竟謊報濫用救災資源！
47歲張姓男子，昨晚聲稱陳姓女友擅自挪用其300萬元資金，將人載往南投縣名間鄉松柏嶺，一氣之下還將人推下崖，警消動員超過30多人到山區搜索，並調閱通聯追查，果然在下午3時連絡到陳女，證實張男為找尋女友下落，才謊報利用警方找人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》達比修左投飆變化球 嚇壞美國媒體（影音）
- （圖多）蔡阿嘎老婆「二伯」終於露臉 絕美婚紗曝光！
- 北市101跨年晚會 交通資訊懶人包看這裡！
- （影音）爆笑！蔡阿嘎今早5點半迎娶 掀頭巾挑錯新娘
- 悍將基地 林哲瑄實境秀
- 社論》大人錯在哪裡？
- NBA》喬治帶頭衝 溜馬退公牛止4連敗
- 自由廣場》頂尖少弱勢 私校多寒門
- 吳煥然舞藝高 拾穗計畫入清大
- 南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
- 2萬隻魚、龍蝦、海星暴斃… 死亡生物遍布海灘
- 5年來首豐收 將軍洋香瓜農會保證甜
- 悠遊卡+會員卡 百貨美食逼一下─比漾廣場全台新創舉 打造特色購物平台吸客
- 比爾蓋茲示警 未來10年流感爆發恐「束手無策」
- 北橫公路明池路段坍方 交通阻斷
- 挺羅興亞 12和平獎得主批翁山蘇姬
- 避暑別墅化身間諜窩 美下令關閉
- 西部晴朗、東部短暫雨 跨年夜有涼意！
- 台糖重劃區修路 未公告未交管
- 福隆迎曙光 千人敲鐘搶先「鷄」
- 林采緹期許2017一樣精彩 遭問「為何不用勒戒」
- 朵朵小語 陪伴
- 五月天唱到超時多付31.5萬 今晚直播跨年倒數
- NBA》尼克再敗 戴維斯率鵜鶘摘4連勝
- 特偵組熄燈 顏大和：依依不捨
- 2017年公告現值 北北桃首跌 澎竹縣漲最多
- 富邦網羅張泰山? 全員薪定再說
- 搖滾+甜美 郭書瑤設計點子自己秀
- Selina新年許願 杏鮑菇變金針菇
- 歲末迎新年 家具特賣品味不折扣
- NBA》同是175公分 羅賓森讚矮湯「繼續為小個子而戰」
- SBL Live》2個戴維斯的戰鬥 璞園上半場領先
- 訂餐遭公開地址 蘿莉塔喊告Uber
- 網傳中國55人封殺名單 總統府：未獲證實
- 浮世男女 不愛了
- 拉拉山神木區步道 明起開放至5號神木
- 機捷特色站區裝置有亮點…A1站風動，A21站桐花
- 人與樹的歲月之歌 帶領漫遊屏東老樹
- 記者衝第一線風險高 今年近百人命喪恐攻或槍擊
- 由金曲大師的他操刀！ 元旦升旗國歌變得很時尚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：可惡！男稱將女友推下崖 警證實謊報
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分