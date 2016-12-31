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狂男持鋸挾前女友 高市警首用辣椒水建功

2016-12-31  15:11

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市警方剛配發不久的辣椒水噴霧器，昨天首度使用！

一名50歲陳姓男子，打電話向安姓前女友（37歲）訴苦，安女怕陳男想不開，陪他徹夜聊天至昨天一早天亮要離去時，陳男拒絕還拿鐵鋸恐嚇不能走，致安女左手被劃傷，警方獲報破門而入，勸導不成噴辣椒水，順利壓制逮人。

30日上午7時許警方獲報，鳳山區立志街一處民宅，有一名男子疑似情緒不穩，持鋸子控制一名女姓友人，女子並遭男子所持之鋸子劃傷，警方到場後，為避免陳男情緒不穩致傷害擴大，衡量現場急迫情況經予口頭告誡仍無效後，決定使用辣椒水噴霧器制止。

辣椒水噴發之後，刺鼻煙霧頓時迷漫整個房間，陳男、安女眼淚直流，雙雙送醫清洗，警方表示，安女傷勢僅手指輕微劃傷，也無大礙。本案除通報衛生局等相關單位列管接續輔導陳男外，訊後並依涉嫌傷害等罪將陳男送辦。

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  • 高雄市警方首度動用新配備辣椒水噴霧器，50歲陳姓男子立刻被警方制伏。（記者蔡清華翻攝）

    高雄市警方首度動用新配備辣椒水噴霧器，50歲陳姓男子立刻被警方制伏。（記者蔡清華翻攝）

  • 警方剛配發的辣椒水噴霧器。（記者蔡清華翻攝）

    警方剛配發的辣椒水噴霧器。（記者蔡清華翻攝）

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