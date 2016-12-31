宜縣肥料廠反應槽輸送管脫落 硫化氫外洩致2死5傷
2016-12-31 14:56
［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣龍德工業區飛鴻肥料有限公司，今天上午10點多發生工安意外，員工清洗處理槽時，疑似輸送管脫落，現場7名員工被硫化氫嗆傷，林姓、游姓員工陷入昏迷，送醫後不治，其他5人無大礙。
飛鴻公司是肥料廠商，收受宜蘭縣病死豬，經過高溫蒸煮，發酵乾燥製成液體及固體肥料，領有農委會核發的肥料登記證，事發之後，環保署毒災應變隊進入廠內監測，測到硫化氫反應槽體濃度高300ppm，勞工作業環境8小時容許濃度為10ppm。
據了解，飛鴻公司今天有7人在廠區工作，林姓員工清洗處理槽，輸送管脫落，被噴出的硫化氫嗆昏，游姓同事見狀後營救，自己也倒地不起，其他5名合力救援，消防人員到場，林、游2人已無生命徵象，送醫搶救仍回天乏術，主治醫師研判，吸入過多硫化氫應是致命死因。
7名傷患被送到羅東博愛及聖母醫院急救，家屬聞訊後紛紛到院探視，游姓死者妻子大腹便便，再過10天就臨盆，接獲丈夫死訊悲慟欲絕。
北區職安中心到場調查硫化氫災害原因及刑事責任，宜蘭縣政府勞工處允諾針對受害勞工啟動關懷與協助。
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