養生館暗藏春色 警搜索赫見按摩女與男客一絲不掛

2016-12-31 14:35

〔記者蔡清華／高雄報導〕楠梓警方年關前在楠梓軍校路一家養生館，搜索查獲按摩女與男客在二樓獨立包廂內，男客一度辯稱只是純按摩放鬆，但現場兩人沐浴脫衣一絲不掛，難自圓其說，只好坦承有「半套」服務。

楠梓警分局日前接獲民眾爆料指稱，楠梓區軍校路一家養生館暗藏春色，29日21時20分持台灣橋頭地方法院核發之搜索票前往查緝。

專案人員見時機成熟，衝入2樓房間內，發現45歲的陳姓按摩女與37歲的陳姓男客均已沐浴脫衣，男客原先辯稱只是來按摩放鬆而己，最後始坦承與陳女要從事半套性交易，警方將現場蔡姓負責人以意圖營利媒介猥褻，全案調查後依刑法妨害風化罪移送。