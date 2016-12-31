「三人一起死！」追撞槍擊前女友新歡 醋男早有預謀

2016-12-31 15:12

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名27歲的陳姓毒品通緝犯不滿江姓前女友與張姓男子復合同居，今年4月分手後陸續騷擾，甚至曾當面嗆「要死三人一起死」等激烈言詞，江女今年12月中申請家暴令，卻疑因此激怒陳男，今早7時許跟蹤騎車上班的兩人，在國道路二段30巷加速追撞，更下車朝張男右後腹開槍，隨後從容離去。

警方調查，38歲的江女從事會計工作，36歲的張男今早是要帶江女到過圳街的瓦斯公司上班。據了解，江女原就跟張男交往3年，今年1月分手後與陳男交往，之後發現陳男並無正當職業，行為舉止怪異，2個月後決定分手，但今年4月又與張男複合，同居在蘆洲光華街。

警方表示，目前以車追人，積極緝捕陳姓嫌犯到案。