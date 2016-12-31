筆友男扮女欺騙感情 男痛毆對方潛逃海外8年後投案
2016-12-31 14:48
〔記者邱俊福／台北報導〕47歲男子李建龍，16年前跟筆友相約赴旅館時，因不滿對方男扮女裝，欺騙感情，憤而綑綁對方洗劫財物，隨後利用交保候傳期間，以小三通出境中國，再轉而潛逃南非開普敦，落地生根，長達8年之久。經刑事局國際科駐南非聯絡官策動下，前天返國投案。
李男到案後，自稱在南非從事保鑣工作，在當地擁有10多名妻子，生了10多名小孩，留下一筆爛帳，因母親身體不好，才想要返台投案，探望母親。
警方說，89年5月21日，李男與筆友相約前往台南市「國妃鷹堡汽車旅館」投宿後，發現該筆友郭某為男扮女裝，李嫌認遭欺騙，憤而出手毆打郭某，並以繩子綑綁手腳、膠帶封住口，強取郭某所有的金融卡及信用卡，並駕駛郭某的自小客車離去。
案發後，李男遭法院重判7年8月，隨即97年利用交保候傳期間，以小三通偷渡到中國，3年後又赴南非藏匿，經台南地檢署傳喚執行未到，隔年發布通緝。
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