| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 社會

筆友男扮女欺騙感情 男痛毆對方潛逃海外8年後投案

2016-12-31  14:48

〔記者邱俊福／台北報導〕47歲男子李建龍，16年前跟筆友相約赴旅館時，因不滿對方男扮女裝，欺騙感情，憤而綑綁對方洗劫財物，隨後利用交保候傳期間，以小三通出境中國，再轉而潛逃南非開普敦，落地生根，長達8年之久。經刑事局國際科駐南非聯絡官策動下，前天返國投案。

李男到案後，自稱在南非從事保鑣工作，在當地擁有10多名妻子，生了10多名小孩，留下一筆爛帳，因母親身體不好，才想要返台投案，探望母親。

警方說，89年5月21日，李男與筆友相約前往台南市「國妃鷹堡汽車旅館」投宿後，發現該筆友郭某為男扮女裝，李嫌認遭欺騙，憤而出手毆打郭某，並以繩子綑綁手腳、膠帶封住口，強取郭某所有的金融卡及信用卡，並駕駛郭某的自小客車離去。

案發後，李男遭法院重判7年8月，隨即97年利用交保候傳期間，以小三通偷渡到中國，3年後又赴南非藏匿，經台南地檢署傳喚執行未到，隔年發布通緝。

廣告
  • 男子李建龍押返歸案（記者邱俊福翻攝）

    男子李建龍押返歸案（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 欺騙感情 潛逃海外 男扮女裝
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：筆友男扮女欺騙感情 男痛毆對方潛逃海外8年後投案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.