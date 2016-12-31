差3公尺來不及逃命 官田火燒工寮1男喪命
2016-12-31 13:47
〔記者楊金城／台南報導〕官田區拔林里一處果園的工寮，今早6點發生火警，43歲胡姓男子在睡夢中驚醒，還是沒能逃得出來，葬身火窟，距離出口只有3公尺。
台南市消防局火調科和麻豆警分局上午10點多進行火場勘察，胡男正面身體被燒焦，背部靠著牆壁，初步發現無外傷，也無外力入侵工寮，起火點疑在床鋪位置，但確切起火原因和死因有待進一步釐清。
發生火災的果園工寮位在官田區拔林里，是一棟磚造、屋頂鐵皮屋的平房工寮，消防隊早上前往灌救時已火勢凶猛，撲滅火警後，在工寮入口右側牆壁發現胡男躺靠在牆壁已經死亡，身體因火燒高溫呈蜷曲狀，背部則因靠著牆壁未被燒到。
研判胡男發現火燒工寮時，已來不及逃生，距離出口僅3公尺遠，火場發現高粱酒瓶被燒融，火場溫度應超過600度。
警方調查，胡男有抽煙習慣，最近因失業只能當臨時工，心情不好，借住友人的芒果園工寮多天，家人昨晚曾到工寮勸胡男回家，胡男答應今天回家過新年，不料發生火警葬身火窟，胡妻傷心不已。
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