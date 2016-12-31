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覬覦女同學美色 惡狼偷裝追蹤器攔路性侵

2016-12-31  13:27

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名就讀高職夜間部的張姓男學生覬覦同班17歲女同學美色，竟在女同學的機車偷裝衛星定位追蹤器，掌握被害人行蹤，駕車於小港區孔鳳路將被害少女攔下，強拉上車猥褻撫摸胸部與私處，並脫下褲子企圖性侵被害人遭極力抗拒未得逞，高雄地院一審將張男妨害性自主罪判2年4月，另妨害自由與竊錄被害人非公開活動罪判處6月，如易科罰金，應繳18萬元，可上訴。

判決指出，張姓男子與被害女子為某高職夜間部同班同學，為掌握她行蹤，張男於105年6月23日某時許，趁女同學將機車停放在校內停車場時，將衛星定位追蹤器偷偷裝在機車底盤隱密處，據此掌握女方放學騎車行蹤。

105年6月26日晚間，張男透過追蹤器，得知該女同學騎車沿高雄市小港區高鳳路行駛，竟駕車在高鳳路前將被害人攔下，且不顧被害人反抗，強拉進其所駕駛車輛之左後座，將車門上鎖，隨即駛離該處，一路駛至郊區，強行欲將被害人衣物褪去，因被害人奮力抵抗，所著衣褲未全遭褪去，張男乃強行撫摸被害人胸部，並以手伸入被害女子褲子，隔著內褲撫摸被害人陰部，並將自己短褲褪去，企圖強姦被害人，因被害人激烈抵抗，始未得逞。

張男性侵未遂過程，造成被害人手臂、手肘多處抓傷，經被害女同學苦苦哀求，張男始駕車載被害人返回高鳳路，並要求被害人收下2千元始讓其下車離去。被害女子案發後在所騎的機車發現遭裝設追蹤器，旋即報警並將遭性侵未得逞，張男交付的2千元交予員警處理，經小港分局報請高雄地檢署檢察官偵查起訴。

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  • 張男覬覦女同學美色，竟在女同學的機車偷裝衛星定位追蹤器，掌握被害人行蹤並攔路性侵。圖與本新聞無關。（情境照）

    張男覬覦女同學美色，竟在女同學的機車偷裝衛星定位追蹤器，掌握被害人行蹤並攔路性侵。圖與本新聞無關。（情境照）

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