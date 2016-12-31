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通緝犯不滿女友吃回頭草 當眾追撞槍擊

2016-12-31  13:56

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲今早發生街頭槍擊案，一名陳姓男子不滿江姓前女友與張姓男子復合，同居在蘆洲光華路。今早張男騎車載江女去上班時，陳男便從兩人同居處開車一路跟蹤，到國道路二段30巷時，突然加速從後方追撞，見兩人倒地，還持槍下車，朝張男右後腹開槍後從容離去。

江女向警方表示，當下以為是被酒駕撞倒，沒想到回頭一看，發現是前男友的紅色三菱轎車，但當下沒有聽到槍聲，只是突然看到男友倒地，血流如注，又看到地上有彈殼，這才知道有開槍。

警方表示，張男預計下午開刀取出卡在脊椎的子彈，目前調查27歲的陳姓男子是毒品通緝犯，目前往桃園方向逃逸，正以車追人，積極追緝中，將依殺人未遂、槍砲、毀損罪嫌送辦。

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  • 針對蘆竹上午發生的槍擊案，警方正積極調查緝凶。（記者王宣晴攝）

    針對蘆竹上午發生的槍擊案，警方正積極調查緝凶。（記者王宣晴攝）

  • 被害人之一的江女到警局作完筆錄後離開。（記者王宣晴攝）

    被害人之一的江女到警局作完筆錄後離開。（記者王宣晴攝）

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