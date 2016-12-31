鋁鎂合金工廠火警 出動砂石車滅火
2016-12-31 12:48
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮一間鋁鎂合金家工廠今日早上傳出火警意外，現場濃煙密布，消防人員獲報後趕緊前往撲救，由於金屬鎂燃燒，無法灌水搶救，只好緊急調派砂石車運來消防砂，再以人工接駁方式撲蓋滅火。消防人員表示，工作人員疑似在加工時，火花引燃金屬粉塵而釀災。
溪湖消防隊表示，今日早上9點17分獲報，溪湖鎮彰水路一段興日發金屬公司發生火災，抵達現場時，工廠後方已經陷入火海，還不時傳出爆炸聲，據現場工作人員告知，是鋁鎂金屬起火，不能用水，於是趕緊調派砂石車運來沙子，再以人工方式進入火場滅火，所幸現場無人員傷亡。
彰化消防局第三大隊大隊長施順仁表示，今日出動消防車17輛、救護車 2輛、消防義消人員38名前往搶救，由於金屬鎂燃燒有禁水性，造成搶救困難，目前已經控制火勢，但完全撲滅還要一段時間。
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