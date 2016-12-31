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2通緝犯結伴「浪跡天涯」 警盤檢一箭雙雕

2016-12-31  12:30

〔記者黃建華／高雄報導〕2名街友結伴騎腳踏車「浪跡天涯」，前晚在城市光廊因衣衫襤褸，引來新興警分局自強路派出所巡邏警網攔檢，沒想到警方一查，赫見2人都是通緝犯，2人表示，是因饑餓才把身分證借詐欺集團辦電話卡，因此捲入詐欺案，警方雖表同情，但也愛莫能助，還是將2人逮捕解送歸案。

前晚員警巡邏巡簽至前金區中華三路與五福三路口處圓環城市光廊一側時，一右轉過來，眼尖的員警就瞄到右前方有兩個衣衫襤褸的中年男子，各騎著腳踏車，車上載著數件行李，緩緩地行駛在圓環慢車道，一副「浪跡天涯」的模樣，當下直覺行跡可疑，因此將其攔下盤查，兩名中年男子還一臉莫名其妙地問警方為什麼攔他？

警方要求兩人出示身分證件，一查之下赫然發現，魏男（70歲）、林男（43歲）皆為新北地檢署發布通緝在案的詐欺通緝犯，經警方確認無誤後，當場將其逮捕帶返所偵辦。

兩名嫌犯表示，彼此相識已久，總是騎著腳踏車結伴「浪跡天涯」，互相也有個照應，先前因為生活困頓耐不了飢餓，於是就一起將身分證借給疑似是詐騙集團的人員，供他們去辦易付卡撥打詐騙電話，借一次能得到新台幣300元的酬庸金，對於止飢果腹不無小補，沒想到卻因為這樣涉及詐欺案件。全案由警方進行人別確認無誤後，移送地檢署執行。

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  • 70歲魏男辯稱，因身分證借人辦電話卡而捲入詐欺集團被通緝。（記者黃建華翻攝）

    70歲魏男辯稱，因身分證借人辦電話卡而捲入詐欺集團被通緝。（記者黃建華翻攝）

  • 魏姓、林姓2名街友因腳踏車載滿衣物，引來警方盤檢洩底。（記者黃建華翻攝）

    魏姓、林姓2名街友因腳踏車載滿衣物，引來警方盤檢洩底。（記者黃建華翻攝）

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