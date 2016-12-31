驚鴻一瞥發現不尋常 警察一查雙槍入袋！

2016-12-31 12:24

［記者黃美珠／湖口報導］新竹縣竹北警分局湖鏡派出所所長張傑凱帶隊巡邏，途經某超商，決定短暫停頓巡守，恰巧轄內33歲周姓男子剛好懷抱消夜步出，2人短暫驚鴻一瞥，但瞬間的「電光火石」卻觸動了張傑凱的腦內警鈴，一盤查，果然雙槍手到擒來。

警方表示，雙槍中1把是改造槍枝，從彈匣、保險鈕、槍管、撞針以及滑套等裝置一應俱全且結構完整，初步送驗後證實有殺傷力，將進一步確認釐清。另把則是網路上四處可以買到，號稱可防身的漆彈「鎮暴槍」！

警方初步調查發現，這把漆彈槍可以擊發漆彈之外，只要彈頭是圓的如研磨彈之類就可以射擊。甚至不排除連BB彈、鋼珠彈等大小適合的話也都可以擊發。因此只要其動能夠強就具有殺傷力，對人潛藏有威脅，已經一併送驗確認。

周男對警方說，改造槍是他不久前死亡的林姓朋友上網買回槍支、槍管、彈頭及底火後，林男託人改造槍管而來的。他有參與子彈彈頭改造，相關改造技術都是從網路上學來的。

至於漆彈槍是他在林男死亡後，使用林男座車意外發現的。

員警直言，槍毒本一家，很多藥頭為免被黑吃黑，多半會買槍防身。隨著網路交易發達，什麼都賣、什麼也都不奇怪下，如前述的漆彈鎮暴槍、空氣槍買賣很常見。

員警說，過去改槍需要技術，買槍需要錢，要同時身懷槍、毒要有一定「門檻」。

現在上網隨便買都有，買來的槍「青菜」改一改就可能有殺傷力了，小毒蟲也可以輕鬆晉級成為小藥頭，無異助長毒品氾濫。

就以周男為例，以前他僅有毒品等前科，沒有槍砲問題，現在跟人上網學改槍的技術，還自行試著改槍。訊後依涉嫌槍砲罪嫌把他移送法辦。

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