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男稱將女友推下深崖 南投警持續搜尋

南投縣名間鄉發生男子推女友墜崖事件，警消到場拉起封鎖線進行搜救。（記者劉濱銓翻攝）

2016-12-31  12:07

〔記者劉濱銓／南投報導〕47歲張姓男子，昨晚聲稱女友擅自挪用其300萬元資金，將人載往南投縣名間鄉松柏嶺談判，過程中雙方發生口角，詎料張某一氣之下竟將女友推落崖邊，事後到彰化向警方自首報案，昨夜南投警方、消防隊搜尋未果，今拉起封鎖線持續搜尋當中。

警方表示，男子昨在警局留置一夜，但今早精神狀況卻相當不穩定，為防發生意外，便通報消防局將人送往草屯療養院診療，待情緒穩定再做進一步調查。

消防隊則說，現場谷深2、300公尺，山坡滿是樹林雜草，現已派出超過20名人員協助搜救，惟峭壁地形須垂降搜索，增加搜救難度，將研判可能墜落點垂降尋人。

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