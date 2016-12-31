哪來的大輪胎？滾過來砸壞路邊廂型車

曳引車輪胎滾過來，砸壞路邊廂型車。（記者蔡政珉翻攝）

2016-12-31 11:44

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕天色微亮，怎麼突然有大輪胎撞到我家的廂型車？

一輛停放在苗栗縣苑裡鎮121縣道民宅前的廂型車，今日早上7點多突然被曳引車的200公斤重輪胎砸中，原來是55歲張姓駕駛曳引車從苗栗140縣道三義往苑裡方向，正欲停等紅燈時，右後輪螺絲斷裂，輪胎跟著滾出肇禍。

警方獲報到場處理這起曳引車輪胎「落跑」肇事意外，先對張男酒測，發現酒測值為零，張男表示當時開車從三義沿著140縣道要前往苑裡交流道，沒想到會在路口停紅燈時發生這狀況，讓張男也相當無言。

警方指出，曳引車輪胎隨著螺絲斷裂後，一路從140縣道滾到121縣道，直到砸中路邊廂型車，大約滾動50公尺遠。

警方研判，由於輪胎胎紋不深，可能是曳引車載重後停下時力量牽動，導致螺絲斷裂肇禍，後續賠償責任將由保險公司介入處理。

苗栗縣通霄救難協會成員前往協助交管，見到這一幕也直說「好誇張」。