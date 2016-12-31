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宜蘭肥料公司7人沼氣中毒 其中2人無生命徵象

2016-12-31  11:28

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今天上午10點51分接獲119報案，指冬山鄉德興六路一家肥料公司發生7名員工沼氣中毒，2人無生命徵象，另5人輕傷，已派遣冬山、馬賽、蘇澳、南方澳分隊搶救。7名傷患分別送到羅東聖母及博愛醫院急救。

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  • 事發地點拉起封鎖線。（記者江志雄攝）

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  • 廠區現場。（記者江志雄攝）

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  • 員工中毒地點。（記者江志雄翻攝）

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  • 消防人員把傷者送醫急救。（記者江志雄翻攝）

    消防人員把傷者送醫急救。（記者江志雄翻攝）

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