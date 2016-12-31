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男子掉落3公尺深大排堤防 消防隊出動吊臂車搶救

2016-12-31  10:45

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市中興路高鐵大道口，今上午一名男子掉落3公尺深大排旁堤防求援，嘉義市消防局德安分隊出動器材車，用吊臂放下救難人員，將他吊掛上來，但該男子突仰躺地上不起，消防人員正勸說中。

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  • 消防局德安分隊出動吊臂車。（記者王善嬿攝）市

    消防局德安分隊出動吊臂車。（記者王善嬿攝）市

  • 掉落大排男子看似仍可行動。（記者王善嬿攝）

    掉落大排男子看似仍可行動。（記者王善嬿攝）

  • 掉落大排男子突躺地上不起身。（記者王善嬿攝）

    掉落大排男子突躺地上不起身。（記者王善嬿攝）

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