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精障男將女友推落山崖 吃完炸雞再投案

2016-12-31  10:49

〔記者湯世名／彰化報導〕「我要自首！」在南投縣山區談判時，疑將女友推落山谷的張姓男子，昨晚向彰化警方自首的影片首度曝光，領有重度精神障礙手冊的張男向員警表示，「我把女友推下山！」犯案後因為肚子餓，先去吃肯德雞果腹，員警問「為何不去麥當勞？」張男竟回「因為肯德雞有打折！」讓員警哭笑不得。全案已由南投警方偵辦，彰投兩縣的消防人員也積極搜山，尋找陳姓女子下落。

彰化警分局三家派出所長江秉昱指出，張姓男子昨晚主動到該所，一進門就說要自首，並說已把女友推下山，員警受理辦案後，發現張男身上有其女友的手機、證件等隨身物品，因而不敢大意，立即通報南投警方。

張男向警方表示，他在犯案後想要向警方自首，但因為肚子餓，中途先去吃肯德雞果腹，再到彰化縣大村鄉找女友的弟弟，但因為迷路，來到花壇鄉時正好看到有派出所，因此向警方報案。

員警不解地問說，「你把女友推下山谷後，不向警方報案，反而是先去吃東西，為何不去麥當勞？」張男竟回「因為肯德雞有打折！麥當勞沒有打折。」教員警聽了哭笑不得。

警方指出，據張男供稱，他與陳姓女友疑有金錢糾紛，雙方昨天到南投縣名間鄉松柏嶺山區一處山崖談判，一言不合下，張男憤而將她推落山谷，警方與消防人員今天持續進行搜山，以尋找陳女下落。

今早張男情緒突然失控，警方緊急將他送草屯精神療養院安撫情緒。

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  • 張男昨晚向彰化警方報案稱推女友下山，神情自若。（記者湯世名翻攝）

    張男昨晚向彰化警方報案稱推女友下山，神情自若。（記者湯世名翻攝）

  • 張男昨晚向彰化警方報案稱推女友下山，由警方製作筆錄。（記者湯世名翻攝）

    張男昨晚向彰化警方報案稱推女友下山，由警方製作筆錄。（記者湯世名翻攝）

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