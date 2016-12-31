八德鐵皮屋藏職業賭場 賭資人民幣、美元全都收

2016-12-31 10:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德警分局在八德區榮興路1處鐵皮屋，查獲天九牌職業賭場，逮捕35歲林姓負責人及2名荷官、4名把風人員，另有男女賭客61人，現場查扣的賭資包括台幣、人民幣、港幣、美金、日幣，其中台幣賭資達701萬3300元，賭場自備點鈔機數鈔，警方今早訊後依賭博罪嫌送辦。

警方清查，現場查扣賭資共計台幣701萬3300元、人民幣1萬元、港幣5萬1270元、美金1635元、日幣3萬元、抽頭金台幣16萬7000元，賭場以2000元假鈔做為下注籌碼，周邊、內外都架設監視器監控，由於近日常有大批男女出入而引人側目。