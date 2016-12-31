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畫面曝光！醋男大街撞前女友 還朝新歡開槍

2016-12-31  10:28

〔記者王宣晴／新北報導〕今早7時許，新北市蘆洲發生槍擊案，38歲的江姓女子與36歲的張姓男友騎車行經國道路二段30巷時，遭江女前男友從後方開車追撞，張男扶起女友後想打電話報警，卻疑遭開槍，腰部中彈。前男友犯案後逃逸，目前行蹤不明。

警消接獲民眾報案有車禍事故後趕抵，卻發現張男右後腹有一處並未貫穿疑似槍擊的傷口，所幸暫無生命危險，江女也僅受擦傷，兩人送醫急救後暫無大礙，目前江女正協助警方找這名恐怖前男友。

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  • 機車被撞倒在地。（記者王宣晴翻攝影片）

    機車被撞倒在地。（記者王宣晴翻攝影片）

  • 張姓受害人腹部中槍，現場地面留下明顯血跡。（記者王宣晴翻攝）

    張姓受害人腹部中槍，現場地面留下明顯血跡。（記者王宣晴翻攝）

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