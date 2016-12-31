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未獲女方同意「硬上」 麵包師傅遭判刑1年8月

2016-12-31  10:02

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣一名林姓麵包師傅與女子小美（化名）過從甚密，曾有3次性行為，某晚小美服用安眠藥昏昏欲睡，林男未取得同意即逕對女方性交而挨告，觸犯乘機性交罪，被判1年8月徒刑，林男賠償和解，獲緩刑3年，躲過牢獄之災。

判決書指出，林姓麵包師傅和小美是認識多年的朋友，林想追求對方，去年10月起，幾乎每晚都到小美所住套房聊天，女方問過林男是否要成為她的男友？這段期間2人曾發生性行為。

1個多月後某天晚間，雙方在套房共處一室，小美服用安眠藥欲入睡，林男問她「要不要做愛」被婉拒，仍自行脫去女方內褲性交，小美因感下體疼痛驚醒，一把將林男推開，案發隔天，林男透過LINE致歉，女方仍報警處理，全案移送法辦，被檢察官起訴。

宜蘭地方法院審理時，林姓麵包師傅坦承犯行，並供稱小美當時回答「不要」，他以為是開玩笑，合議庭認定林男事前徵詢小美未獲同意，利用女方服藥後熟睡以致意識不清，而為性交行為，事證明確。

地院合議庭認為，林姓男子血氣方剛，未能克制情慾而犯下罪行，但事後道歉和解，依約履行賠償，尚見悔悟之心，顯可憫恕，酌量減輕其刑，併予宣告緩刑，諭知緩刑期間交付保護管束，以啟自新。

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  • 宜蘭縣一名林姓麵包師傅未獲同意就嘿咻，女密友翻臉提告，宜蘭地院（如圖）判他1年8月徒刑，緩刑3年。（資料照，記者江志雄攝）

    宜蘭縣一名林姓麵包師傅未獲同意就嘿咻，女密友翻臉提告，宜蘭地院（如圖）判他1年8月徒刑，緩刑3年。（資料照，記者江志雄攝）

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