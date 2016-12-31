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不滿舊愛另結新歡 醋男疑開槍撞人

2016-12-31  09:52

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲一名男子疑因不滿38歲的江姓前女友與36歲的張姓男子交往。今早7時許竟在國道路二段30巷處開車衝撞兩人，還疑似朝張男開槍，犯案後逃逸。

警消獲報趕抵，發現張男右腹中彈，江女四肢疼痛，皆暫無生命危險，將兩人送往新光醫院急救，警方目前正調閱監視器，追緝開槍男子。

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  • 今早7時許，新北市蘆洲發生槍擊車禍案，導致張姓男子腹部中彈，所幸暫無生命危險。（記者王宣晴翻攝）

    今早7時許，新北市蘆洲發生槍擊車禍案，導致張姓男子腹部中彈，所幸暫無生命危險。（記者王宣晴翻攝）

  • 張姓受害人腹部中槍，現場地面留下明顯血跡。（記者王宣晴翻攝）

    張姓受害人腹部中槍，現場地面留下明顯血跡。（記者王宣晴翻攝）

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