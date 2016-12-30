老牌飲水機賀眾家族爭產 弟告兄不起訴

2016-12-30 23:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕老牌飲水機賀眾企業爆發爭家產風波！賀眾企業負責人兼總經理王志耀，被胞弟王志輝指控，將其名下價值約750萬元的賀眾股票，移轉給3個女兒，涉嫌詐欺、偽造文書等罪，台北地檢署調查後，認為3女只是借名登記，今年7月不起訴；王志耀部分，新北地檢署日前也認定罪嫌不足不起訴。

王志輝指控，101年間，王志耀將他持有近50萬股、價值約750萬元的賀眾股票，擅自移轉給自己3個女兒王艾莉、王艾苓和王艾茹。

王志耀供稱，父親過世後，母親指示要將兩人在台灣的資產給他，美國資產給弟弟，為避免爭議，母親還要求他擬好「102年8月8日聲明書」及「家族資產分配協議紀錄」，當時他一字一句念給母親聽，母親再於聲明書上簽字。當天在場的賀眾宋姓經理也證稱，聲明書與家族資產分配紀錄確實依王母之意製作，並由她親自簽名。王志耀說，自己才是股票實際所有人，當初只是借名登記在胞弟名下，股票移轉給3個女兒，也是借名登記。

檢方調閱王母印鑑變更登記申請原本、銀行印鑑卡原本等資料，與聲明書、家族資產分配紀錄筆跡比對，經調查局鑑定均為王母親簽，因此無證據證明王志耀偽造母親印鑑與簽名，認定家族台灣資產歸王志耀所有，其罪嫌不足不起訴。

而王志輝另控王志耀利用保管家族不動產機會，偽造王母印鑑與簽名將土地、建物移轉給其3名女兒，再向國稅局申報贈與稅，103年3月母親過世後，他辦理遺產稅申報時才發現家產被胞兄侵吞，憤而提告，此部分新北檢先前已三度處分不起訴，王志輝不服聲請再議，高檢署日前駁回，全案不起訴確定。