葡萄王案 董座曾盛麟移送北檢複訊
2016-12-30 23:15
葡萄王生技公司董座曾盛麟移送北檢複訊。（記者謝君臨攝）
〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦葡萄王生技公司涉嫌竄改過期健康食品效期案，今再展開行動，搜索葡萄王生技公司、工廠等10處，另約談董事長曾盛麟及其姊、葡眾公司總經理曾美菁等6人，全案朝偽造文書、違反食安法等罪方向偵辦。
晚間11時許，曾盛麟由調查官移送北檢，面對媒體詢問，曾男均微笑不發一語，隨即上樓應訊，至於其姊曾美菁，已於晚間9點移送北檢。
檢調偵辦此案，昨也約談曾經手改標作業的成品課長張安靜、副理蘇家瑮等10人，部分員工應訊時坦承依高層指示改標，其中6人以3～10萬元交保。
交保的6人中，張安靜10萬元、蘇家瑮7萬元、曾政富6萬元，黃新發、林嘉倫各5萬元，廖士榮3萬元；6人今天凌晨交保離去。
週刊報導指出，根據葡萄王內部文件「成品報廢報表」，可以看出101年年底回收靈芝王、樟芝王等91項報廢產品，至少有靈芝王、多醣靈芝王、Q10納麴E、晶識王、UA-3美纖菌、5日窈窕短期決戰等6項產品，涉嫌改標重新販售；此外，該表單中，董事長、經理均有簽署蓋章，不排除公司高層知情改標。
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