警破職業賭場甕中捉鱉 一口氣逮17人
〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，警方昨於鳳山區搗破1處「九仔生」職業賭場，賭客見警驚慌逃竄，有人爬上2樓窗戶意圖跳樓，警方至高點喝斥危險，賭客才躲回屋裡，當場甕中捉鱉查獲17人，其中潘姓主持人嗆警「還沒春安就在抓」，警方強調「執法沒有空窗期」，將一行人依賭博等罪送辦。
警方調查，嫌疑人潘姓男子（61歲）曾因賭博案被抓，無奈仍不知悔改，經營「九仔生」職業賭場，僱用張姓婦人（59歲）把風，警方上周接獲線報，賭場流竄至1處民宅，二度至高點蒐證，確認情資無誤，昨見時機成熟，持搜索票強勢破門，直搗賭場內查緝。
警方一進屋內大喊「不許動，通通坐下」，不料賭客見警一路逃竄，有人躲進廁所不出來，有人衝上2樓準備跳樓，警方站在14樓至高點，喝斥「危險!不要跳!」，賭客以為被警方包圍，趕緊轉身躲進屋裡，警方甕中捉鱉逮17人。
警方表示，賭場選在平日上班時間營業，每次只經營半天時間，以躲避警方查緝，且只接熟客，由張婦門口把風，進行電話確認，警方現場起獲賭資1萬1千元、抽頭金1千元，查扣撲克牌、帳冊、無線遙控、警示鈴等物，將一行人帶回偵辦。
值得一提的是，李姓男子（25歲）剛因槍砲案假釋出獄，借住友人家中，竟供潘男經營賭場，見警一副事不關己，佯裝在屋內看電視，瞎扯不知道是賭場，但被潘男指認李男是屋主，趕緊求警「別抓他」；潘男一度嗆警「春安還沒到就在抓」，警方強調「執法沒有空窗期」，潘男才語塞認栽。
警方說，賭客有14人，多是45至60歲，年齡最小23歲，年紀最大74歲是趙翁，見警一度神情慌張，辯稱來看人賭博，沒想到竟被抓，經多人指證後，才改口坦承賭博，被裁罰9千元，輸到沒錢付，申請分期付款。
警訊後將潘男等3人依賭博罪嫌送辦，其餘14人依社維法裁罰9千元。
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